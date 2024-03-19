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Юрист: Не над кожною людиною з інвалідністю можна встановити опіку

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Оформлення опікунства над особою з інвалідністю – довгий та кропіткий процес. Заявнику потрібно зібрати повний перелік документів, дочекатися рішення суду, підтвердити свою повну дієздатність та ще багато іншого.

Проте в Україні не всі громадяни можуть стати опікунами, навіть якщо звертається особа з родинного кола людини з інвалідністю.

Хто не може бути опікуном особи з інвалідністю – Факти ICTV запитали в юриста Анни Златіної.

Анна Златіна наголошує, що в Україні опікун призначається лише:

  • над малолітніми особами, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування;
  • фізичними особами, які офіційно визнані недієздатними.

«Тобто не над кожною людиною з інвалідністю можна встановити опіку. Опікун призначається лише судом та лише суд може сказати, що ця особа може або не може бути опікуном», – додає юрист.

Тобто опікун призначається, якщо особа визнається повністю недієздатною. А коли дієздатність людини обмежена, то призначається піклувальник.

Постійний догляд, піклування, патронаж встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років, які є сиротами або позбавлені батьківського піклування, та особами, цивільна дієздатність яких обмежена.

Людина, яка хоче оформити опікунство, має підтвердити стан свого здоровʼя відповідною медичною довідкою, подати довідку про місце свого проживання та принести в органи довідку про матеріальне становище та склад сім’ї.

Тобто майбутні опікуни повинні відповідати встановленим вимогам. Це дуже важливо. Опікуном не може бути фізична особа:

  • яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені;
  • поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування;
  • недієздатна особа або особа з частковою дієздатністю. (ч. 2 ст. 63 та ст. 64 ЦКУ).

Відповідно до ч. 2 ст. 63 ЦК України, опікуном може бути лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю.

Крім того, опікун призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням стосунків між ними та можливості особи виконувати обов’язки опікуна.

Опікун особі з інвалідністю призначається лише судом після усіх відповідних перевірок.

Златіна, юрист
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