МВС: За кордоном видали понад 672 тисячи паспортів громадянина України

Центри ДП "Документ" за кордоном опрацювали майже 900 000 заяв та видали понад 672 000 паспортів громадянина України. Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко на Європейському поліцейському конгресі у Берліні, передає МВС, пише УНН.
Центри ДП "Документ" у Польщі, Туреччині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Іспанії та Італії опрацювали майже 900 000 заяв та видали понад 672 000 паспортів громадянина України», - йдеться в заяві МВС.
У відомстві додають, що наразі за кордоном діють 13 центрів ДП "Документ" у 7 країнах. Українці можуть отримали послуги з оформлення паспортних документів та обміну посвідчення водія.
Нагадаємо, починаючи з 15.04.2024 закордонні представництва ДП "Документ" у кількох європейських країнах та Туреччині прийматимуть громадян лише за попереднім записом через систему електронної черги, послуги "живої черги" більше не надаватимуться.
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