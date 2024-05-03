Шмигаль: У березні Кабмін залучив рекордну суму міжнародної фінансової допомоги

У березні Кабінет міністрів України залучив рекордну суму міжнародної фінансової допомоги - понад 9 мільярдів доларів. Про це за підсумками наради з фінансово-економічних питань повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Серед основних донорів у березні Міністерство фінансів назвало:

ЄС – 4,9 мільярда доларів (пільгове фінансування);

Канада – 1,5 мільярда доларів (пільгове фінансування);

Японія – 1,1 мільярда доларів (пільгове фінансування);

МВФ – 880 мільйонів доларів (пільгове фінансування);

Велика Британія – 515 мільйонів доларів США (пільгове фінансування).

Загалом від початку 2024 року Україна вже залучила близько 12 мільярдів доларів фінансової допомоги, повідомив Шмигаль. Зокрема, у квітні отримали ще 1,5 мільярда євро в межах Ukraine Facility.

Перший транш у рамках Ukraine Facility обсягом 4,5 мільярда доларів надійшов у березні. Виконавши всі 5 реформ у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища, Україна залучила загалом 6 мільярдів доларів, передбачених механізмом перехідного фінансування.

Очікується, що впровадження інструменту Ukraine Facility, схвалене Єврокомісією, сприятиме оперативному вирішенню термінових бюджетних потреб у соціальній сфері і підтримці проєктів з відновлення та реконструкції.

Під час наради зі Шмигалем були присутні представники Мінфіну, Мінекономіки, Нацбанку, Держказначейства та НКЦПФР.

“Обговорили шляхи активізації кредитування проєктів приватного сектору. Заслухав попередні напрацювання Мінфіну, Мінекономіки та Нацбанку. Дав завдання прискорити цю роботу. Розвиток внутрішнього ринку, створення стимулів для українських підприємств у фокусі уряду”, - повідомив очільник українського уряду.

Окремо обговорили підвищення фінансової спроможності оборонно-промислового комплексу, зазначив Шмигаль та анонсував підготовку відповідних рішень.