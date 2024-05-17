New York Times: Деякі країни НАТО обговорюють можливість відправлення військових інструкторів в Україну

Деякі члени НАТО непублічно обговорюють можливість відправлення військових інструкторів або підрядників на територію України. Вони можуть навчати українських військових та допомогати з ремонтом техніки.

Про це повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, Україна звернулась до США та інших членів НАТО з проханням допомогти з навчанням 150 тис. українських військових. Таке навчання має відбуватись ближче до лінії фронту, щоб вони могли швидше розгорнутись.

Водночас військові посадовці США вважають, що перенесення навчань в Україну дозволить американським інструкторам швидше збирати інформацію про нововведення на українському фронті. Це, в свою чергу, потенційно дасть їм змогу перейняти підготовку.

Втім, США стримуються від такого кроку, оскільки напад на інструкторів країн НАТО в Україні може означати потенційну реалізацію статті НАТО про колективну оборону. Також це потребуватиме використання додаткових систем ППО для захисту інструкторів.

Видання зазначає, що навчання можна було би провести у Львові, але Росія також неодноразово атакувала це місто ракетами.

На думку інших посадовців, підготовку великої кількості українських новобранців можна провести на полігонах у Німеччині та Польщі, але перевезення такої кількості українських бійців потребуватиме значних логістичних зусиль.

Інші союзники по НАТО, зокрема Великобританія, Німеччина і Франція, працюють над розміщенням в Україні оборонних підрядників, які допоможуть будувати і ремонтувати системи озброєнь ближче до зони бойових дій.

"Нинішні і колишні американські посадовці у сфері оборони заявили, що Білий дім зараз переглядає свою заборону на допуск американських оборонних підрядників в Україну, хоча невелика їх кількість уже була допущена до роботи над конкретними системами озброєнь, зокрема системою ППО Patriot, за дозволом Державного департаменту", – йдеться в матеріалі.