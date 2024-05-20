У росії заарештували понад €700 млн європейських активів, - ЗМІ

Суд Санкт-Петербурга заарештував понад 700 млн євро активів, що належать трьом західним банкам - UniCredit, Deutsche Bank і Commerzbank, що є одним з найбільших кроків рф проти західних фінустанов з початку вторгнення.

Про це йдеться у судовому реєстрі рф щодо UniCredit, Deutsche Bank та Commerzbank, а також у повідомленні Financial Times.

Кроки російського суду з замороження активів двох німецьких та італійського банків повʼязують із відповіддю на заклики Європейського центрального банку пришвидшити вихід європейських банків з рф.

Арешти відбулись за позовом "русхимальянса", дочірньої компанії "газпрому", у справі про нібито невиконання зобовʼязань по спільному проєкту.

Суд наклав арешт на активи другого за розміром в рф європейського банку, UniCredit на суму 463 млн євро, що еквівалентно приблизно 4,5% його активів у країні, згідно з останнім фінансовим звітом головної російської дочірньої компанії банку.

В іншому рішенні від того ж дня, суд наклав арешт на активи Deutsche Bank на суму 238,6 млн євро, включаючи майно та кошти на його рахунках у росії.

У п'ятницю 17 травня суд вирішив заарештувати активи німецького Commerzbank. "русхимальянс" просив заморозити до 94,9 млн євро активів банку, суд задовольнив позов.

Суд постановив, що банк не може продати свій бізнес в росії; для цього йому потрібна згода очільника рф володимира путіна. Суд Санкт-Петербурга погодився з "русхимальянсом"що ці заходи були необхідними, оскільки банк "вживає заходів, спрямованих на відчуження свого майна в росії".

"русхимальянс" є оператором газопереробного заводу та виробництва скрапленого природного газу в Усть-Лузі під Санкт-Петербургом. У липні 2021 року він підписав контракт з німецьким Linde на проєктування, постачання обладнання та будівництво комплексу. Через рік Linde призупинила роботи через санкції ЄС.

Тоді "русхимальянс" звернувся до банків-гарантів UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank та інших, які відмовилися виконувати свої зобов'язання, оскільки платіж російській компанії може порушити європейські санкції, йдеться в судовому поданні компанії.

До списку гарантів також увійшли Bayerische Landesbank і Landesbank Baden-Württemberg, проти яких "русхимальянс" також подав позови до суду Санкт-Петербурга.