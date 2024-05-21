МО Британії: путіну не вдасться повністю перевести економіку рф на воєнні рейки

Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, коментуючи проблеми росії з дефіцитом робочої сили, зокрема, через війну проти України, заявив, що кремлівському лідеру володимиру путіну не вдасться повністю перевести економіку країни на воєнні рейки.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.
«Тотальна мобілізація путіним своєї економіки просто нежиттєздатна. І він це знає. Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль», - наголосив Шеппс.
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