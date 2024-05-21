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МО Британії: путіну не вдасться повністю перевести економіку рф на воєнні рейки

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Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, коментуючи проблеми росії з дефіцитом робочої сили, зокрема, через війну проти України, заявив, що кремлівському лідеру володимиру путіну не вдасться повністю перевести економіку країни на воєнні рейки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

«Тотальна мобілізація путіним своєї економіки просто нежиттєздатна. І він це знає. Якщо всі союзники підтримають обіцянку Великої Британії допомагати Україні протягом наступних 6 років, ми зможемо використати цю слабкість та унеможливити підтримку російською економікою своїх військових зусиль», - наголосив Шеппс.

Шеппс
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