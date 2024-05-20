Париж закликають зняти табу на удари України французькою зброєю по території росії, - ЗМІ

Голова комітету у закордонних справах парламенту Франції Жан-Луї Бурланж закликав Париж зняти табу на удари України французькою зброєю по території росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як зазначає Le Figaro, Бурланж написав листа до французького керівництва, в якому закликав відмовитися від "стриманості та ухвалити рішення" за прикладом Британії, яка дозволила українським військам бити її зброєю по росії.

"Час, здається, настав... Право на самооборону виключає право на прихисток на території агресора", - наголосив він, додавши, що зміна доктрини буде повністю законною, адже покладе край асиметрії між агресором та жертвою.

Водночас Бурланж наголосив, що ані Франція, ані інші західні партнери України не бажають вступати у війну з рф.

"Тому йдеться не про те, щоб вони втрутилися в театр воєнних дій, а про те, щоб зняти невиправдане табу", - написав він у своєму листі.

Нагадаємо, Україна з початку повномасштабного вторгнення росії була обмежена у праві застосовувати зброю, отриману від Західних країн, для ударів по російській території. Зазвичай на Заході це обмеження пояснювали тим, що передають Україні зброю, щоб захищатися від росії, а не наступати на неї.

Однак цього року у цьому питанні відбулися певні зрушення. Так, після візиту в Київ, міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон заявив, що Україна має право бити по території рф британською зброєю.

Водночас в США все ще тримаються своєї політики обмеження України в ударах по рф. Однак під час візиту до Києва у травні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна сама обирає, як вести війну, але США не заохочують до ударів по рф.