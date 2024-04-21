Крадії та наркоторговці під вивіскою «ЕКСПРЕС-Т»

У столиці продовжує діяти транспортна мафія. На папері вона надає послуги таксі та перевезення. Але на ділі займається незаконною евакуацією автомобілів, відвертим викраденням автівок та підозрілими перевезеннями. Назва цієї компанії у багатьох на слуху – «Експрес-Т».

Будь-які спроби з’ясувати, на якій підставі компанія займається нелегальною діяльністю, натикаються на агресію та погрози фізичною розправою. Схоже, «експресивні» представники цієї мафії знають, що можуть дозволити собі таку поведінку, адже вони мають серйозний «дах» у столичній поліції.

Від евакуйованих авто – до поламаних пальців

Нещодавно соцмережі сколихнула обурлива історія. Журналіст Геннадій Павличенко опублікував на своїй сторінці у Facebookвідео спілкування з водіями столичної служби евакуації під вивіскою тієї ж «Експрес-Т». Один з них у грубій формі, з використанням ненормативної лексики намагався перешкодити журналісту здійснювати відеозйомку, погрожуючи «поламати пальці».

Скріншот з відео

Навіть поверхневий пошук видає чимало негативної інформації про цю контору. Так, згідно з публікаціями у ЗМІ, "Експрес-Т" хоча й не має договору з КМДА на евакуацію автомобілів, фактично є монополістом на цьому ринку.

Це, до речі, не перша сутичка «Експрес-Т» з представниками медіа: у 2015 році відомий журналіст-розслідувач Володимир Бойко намагався скористатися послугами «Експрес-таксі» і був обурений, коли його відмовилися обслуговувати українською мовою. Замість того, щоб вибачитися та залагодити конфлікт, керівники служби ініціювали брудну піар-кампанію проти Бойка з метою записати його до «нацистів». У відповідь Бойко теж не став мовчати і провів розслідування щодо цієї контори. Тоді він з’ясував, що за «Експрес-таксі» стоїть родина Приймаків – Олександр та його батьки Наталія та Олег Приймаки. Також він з’ясував, що «Експрес-таксі» насправді не має жодного офіційно зареєстрованого водія-таксиста та реєстратора розрахункових операцій, а вся їхня виручка йде «чорним налом». І що за ними чимало серйозних правопорушень, про які мова піде нижче.

Попри те, що з часу розслідування Володимира Бойка минуло понад9 років, «Експрес-Т» продовжує займатися своїми брудними справами. За ними числиться 51 кримінальна справа за різними статтями, проте вони не лише успішно реалізують свої оборудки, але й виграють мільйонні тендери.

Скріншоти з сайту YouControl

Зараз Павличенко, який також мав негативний досвід спілкування з транспортною мафією, також проводить власне розслідування. Йому вдалося розгадати таємницю такої безкарності «Експрес-Т».

«Мені повідомили, що Олександр Приймак має в друзях та ділових партнерах (читай – «дах»)високопоставленого столичного полісмена.Тепер стає зрозуміло, чому ця контора, маючи 51 кримінальну справу, і далі спокійно працює.Схоже, що хтось і в тємє, і в долє!», - пише Павличенко.

Наркокур’єри з «шашечками»

Одна зі статей, за якими обвинувачують представників «Експрес-Т» - 309 Кримінального кодексу України, яка стосується незаконного обігу наркотичних речовин. Виявляється, автомобілі під плашкою «Експрес-Таксі» займаються перевозкою та доставкою наркотиків. Відео-підтвердження надав телеграм-канал, в якому йдеться про те, що водії служби «Експрес-Т» розвозять за замовленням кокаїн.

Скріншот з відео

«Розвозять таксисти "Експрес-Т", які мають спецперепустки і спокійно проїжджають блокпости в будь-який час доби. Доставка входить у вартість. Мінімальне замовлення - три грами "дяді Колі". «Криша» у хлопців «міцна»",- йдеться у публікації.

До речі, це вже не перший зафіксований факті, коли водіїв фірми Приймаків ловлять з партіями наркотиків: кримінальне провадження за 309 статтею щодо «Експрес-Т» було порушене ще наприкінці 2023 року.

Скріншотз сайту YouControl

Було «нічиє», стало моє

Ще одна сфера діяльності «Експрес-Т»– викрадання машин. В принципі, їхню діяльність з примусової евакуації автівок киян і так багато хто вважає крадіжкою, але в тому випадку вони прикриваються благородною метою – розчистити вулиці від припаркованих машин, щоб зменшити трафік. Але в історії, про яку йдеться нижче, виправдання їм знайти складно.

Йдеться про події у Бучі та Ірпені на Київщині весною 2022 року. Одразу після того, як звідти вигнали російських окупантів, туди почали навідуватися вантажівки «Експрес-Т». І просто забирали автомобілі, залишені власниками, які тікали від навали росіян.Згідно з кримінальним провадженням, відкритим наприкінці 2022 року проти представників цієї компанії, вартість викрадених автівок «у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян», що, згідно з Кримінальним кодексом України, кваліфікується як крадіжка у великих розмірах.

Скріншот з сайту YouControl

Судячи з обвинувального акту, крадії обирали найдорожчі, найкращі автомобілі і просто вивозили їх своїми евакуаторами. А для того, щоб не виникало зайвих питань, малювали на них символи російських окупантів – Z та V. Мовляв, все законно: українські евакуатори вивозять автомобілі, що належали окупантам. Хоча подальша доля цих автівок невідома. А про неї дуже хотіли б дізнатися власники вкрадених авто, які повернулися, і тепер масово позиваються до суду.

Переможці тендерів, замішані у криміналі

Отже, що ми маємо у сухому залишку. У столиці працює і процвітає транспортна компанія «Експрес-Т», яка замішана у кримінальних справах і за якою числиться понад п'ятдесят кримінальних проваджень різного ступеню тяжкості – від перевезення наркотиків до викрадення автомобілів.

Розслідування проти цієї структури ведуться майже 10 років, проте ніхто з власників компанії – родини Приймаків – не постраждав. Ба більше, родина веде такий таємний спосіб життя, що нам не вдалося знайти навіть фотографії Олександра Приймака та його батьків. Вочевидь, їм дуже не хочеться «світитися», враховуючи рід діяльності, якою вони займаються.

Попри кримінальний шлейф, «Експрес-Т» виграє тендери на десятки мільйонів гривень. В тому числі, здійснює послуги для Державного управління справами.

Та «Оператора газотранспортної системи України».

Скріншоти з сайту YouControl

Для того, щоб перемогти у якомога більшій кількості торгів, «Експрес-Т» плодить фірми-прокладки. За документами вони записані на інших осіб, проте насправді це підставні особи, так звані «фунти», за якими стоять ті ж самі власники – родина Приймаків.

Їхня безкарність частково пояснюється близькими зв’язками з верхівкою поліції Києва. Проте у правоохоронних органах не можуть не розуміти, що незаконна діяльність «Експрес-Т» кидає тінь і на столичних поліцейських, і на всю київську владу. І цього разу не вдасться обґрунтувати їхню діяльність з евакуації авто благородною метою розчищення вулиць. Адже затори на київських дорогах залишилися такими ж самими, навіть після того, як евакуатори повернулися після нетривалої заборони на їхню діяльність. Тому примусова евакуація відбувається не в інтересах киян, а для користі ділків на кшталт сімейства Приймаків. Які у змові з місцевою владою та поліцією просто збагачуються.

І ще одне. Згідно з нещодавно підписаним законом про мобілізацію, на фронт планується спрямувати певну кількість автомобілів. То чому б такій великій транспортній компанії, з таким серйозним активом у вигляді виграних тендерів та з потужним автопарком не виділити його частину для потреб армії? Питання, звісно, риторичне. Адже «Експрес-Т» тільки наживається на війні, інше в її плани не входить.