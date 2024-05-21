МО України: Плануємо внести нові можливості до застосунку "Резерв+"

Міністерство оборони України планує внести нові можливості до застосунку "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемаратону.

Найперше - можливість військовозобов'язаним отримати електронний військово-обліковий документ.

"Найближчим часом - декілька тижнів - ми додамо в застосунок наявність QR-коду. Саме QR-код прирівняє інформацію, який отримує військовозобов'язаний з "Оберегу", до електронного військово-облікового документу, і його можна буде пред'явити на блок-постах. І після зчитування QR-коду можна буде перевірити, чи достовірна верифікована інформація", - розповіла Черногренко.

Інше оновлення - направлення на військово-лікарську комісію без візиту до ТЦК.

"Тобто фактично не роблячи візит до ТЦК та СП, для того, щоб лише отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в застосунку", - додала заступниця глави Міноборони.

Черногоренко додала, що згодом відомство оприлюднить анонс наступних змін, зокрема, у роботі військово-лікарських комісій.

"Але загалом план наступний: щоб і ТЦК та СП, і військово-лікарська комісія для військовозобов'язаних були максимально зручними, більшість процесів були цифровими.. Я думаю, що до кінця червня - на початку липня ми будемо мати вже зовсім іншу, революційну картину по роботі і ТЦК, і ВЛК", - сказала заступниця міністра.