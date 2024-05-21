В Україні очикується подорожчання автомобільного пального, - ЗМІ

Ціни на автомобільне пальне в Україні зростатимуть, проте не через закон про мобілізацію.

Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".

У зв’язку з набуттям чинності закону про мобілізацію деякі автоперевізники прогнозують проблеми на ринку автомобільного пального, яке майже в повністю імпортується в Україну.

Транспортники пов’язують проблеми з тим, що далекобійників не випускатимуть з країни. І через це нібито постачання суттєво скоротяться або взагалі зійдуть нанівець.

Проте така проблема виглядає перебільшеною. За словами експертів, ціни на пальне в Україні зростатимуть, проте з інших причин. Головна з них полягає в тому, що Кабінет міністрів направив до парламенту законопроєкт, що передбачає програму поетапного підвищення акцизів на автомобільне пальне.

Програма, розрахована до 2028 року, має кілька етапів. Перший із них стартує з 1 липня поточного року. Очікується, що тоді акциз зросте так:

на бензин - з 213,5 євро до 242,6 за 1 тис. літрів;

на дизель - з 139,5 до 177,6 євро за 1 тис. літрів.

Найбільш різким обіцяє стати подорожчання зрідженого газу. Передбачається, що акциз, який сьогодні становить 52 євро за 1 тис. літрів, зросте більш ніж утричі – до 165 євро. У разі ухвалення Верховною Радою урядової пропозиції - це неминуче змінить цифри на стелах автозаправних станцій.

Як розповів "Апострофу" директор консалтингової групи "А-95"Сергій Куюн, підвищення акцизу, згідно з пропозицією уряду, додасть до собівартості:

бензину - близько 1,5 гривні за літр;

дизеля - 2 гривні за літр;

зрідженого газу - більш ніж 5 гривень за літр.

Проте цілком можливо, що кінцева вартість пального зросте дещо менше. Водночас, найбільше подорожчання чекає на власників транспорту, які їздять на скрапленому газі.

"Якщо зараз його вартість становить близько 47% від ціни бензину, то після підняття акцизів це співвідношення збільшиться до 55%. Це нормальна пропорція, яка давно існувала на ринку", - пояснив Куюн.