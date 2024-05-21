В Україні очикується подорожчання автомобільного пального, - ЗМІ

Ціни на автомобільне пальне в Україні зростатимуть, проте не через закон про мобілізацію.
Про це йдеться у матеріалі "Апострофа".
У зв’язку з набуттям чинності закону про мобілізацію деякі автоперевізники прогнозують проблеми на ринку автомобільного пального, яке майже в повністю імпортується в Україну.
Транспортники пов’язують проблеми з тим, що далекобійників не випускатимуть з країни. І через це нібито постачання суттєво скоротяться або взагалі зійдуть нанівець.
Проте така проблема виглядає перебільшеною. За словами експертів, ціни на пальне в Україні зростатимуть, проте з інших причин. Головна з них полягає в тому, що Кабінет міністрів направив до парламенту законопроєкт, що передбачає програму поетапного підвищення акцизів на автомобільне пальне.
Програма, розрахована до 2028 року, має кілька етапів. Перший із них стартує з 1 липня поточного року. Очікується, що тоді акциз зросте так:
Найбільш різким обіцяє стати подорожчання зрідженого газу. Передбачається, що акциз, який сьогодні становить 52 євро за 1 тис. літрів, зросте більш ніж утричі – до 165 євро. У разі ухвалення Верховною Радою урядової пропозиції - це неминуче змінить цифри на стелах автозаправних станцій.
Як розповів "Апострофу" директор консалтингової групи "А-95"Сергій Куюн, підвищення акцизу, згідно з пропозицією уряду, додасть до собівартості:
Проте цілком можливо, що кінцева вартість пального зросте дещо менше. Водночас, найбільше подорожчання чекає на власників транспорту, які їздять на скрапленому газі.
"Якщо зараз його вартість становить близько 47% від ціни бензину, то після підняття акцизів це співвідношення збільшиться до 55%. Це нормальна пропорція, яка давно існувала на ринку", - пояснив Куюн.