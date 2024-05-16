В Україні очікується подорожчання палива та сигарет через плани з підвищення акцизів. Також влада хоче підняти ціни на спиртне.

Це передбачено в урядовому законопроєкті, який має розглянути парламент.

У Кабінеті міністрів пояснили, що документ розробили в рамках виконання рекомендацій Євросоюзу щодо мінімального рівня акцизів. Це збільшить бюджетні надходження. Від продажу пального бюджет отримає за рік 16,68 млрд грн (1,39 млрд за місяць).

"Директивою 2003/96/ЄС передбачено значно вищі, ніж в Україні, ставки акцизного податку на нафтопродукти (мінімальні рівні ставок акцизного податку для пального: на етилований бензин – 359 євро за 1000 л, на газойль (дизельне пальне) – 330 євро за 1000 л, на скраплений газ – 125 євро за 1000 літрів)", – вказано у законопроєкті.

Нині за літр бензину акциз становить 0,2135 євро, а з 2028-го року буде 0,359 євро. Подорожчання почнеться з 1 липня цього року, а 2028 року літр бензину може додати приблизно на 6,22 грн (без урахування девальвації, ситуації на ринку, імпортних цін).

Мають намір підвищити і акциз на автогаз. Зараз за літр становить 0,052 євро, то з 2028-го буде 0,125 євро. У гривні зросте на 3,10 грн за літр:

у липні 2024 року – плюс 0,59 гривні за літр;

з 2025 року – плюс 0,64 гривні за літр;

з 2026 року – плюс 0,62 гривні за літр;

з 2027 року – плюс 0,62 гривні за літр;

з 2028 року – плюс 0,62 гривні за літр;

за весь період – 3,10 гривні за літр.

Додасть у вартості і дизпальне. Зараз стягують 0.13950 євро, а з 2028-го - буде 0,330. Плани такі:

у липні 2024 року – плюс 1,62 гривні за літр;

з 2025 року - плюс 1,62 гривні за літр;

з 2026 року - плюс 1,62 гривні за літр;

з 2027 року - плюс 1,62 гривні за літр;

з 2028 року - плюс 1,62 гривні за літр;

за літр за весь період - 8,1 гривні за літр.

Планують підвищити акциз на вина та різні зброджені напої. Зараз акциз на літр дорівнює 8,42 грн, а може зрости до 12,23 грн за літр. Один літр вина додасть в ціні 3,81 грн (за рахунок акцизу).