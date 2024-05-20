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Військовослужбовці та ветерани ЗСУ можуть безплатно отримати медичну допомогу у приватних клініках

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Військовослужбовці та ветерани ЗСУ можуть безплатно отримати медичну допомогу у приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

Про це пресслужба Одеського обласного ТЦК та СП у Facebook.

"Національна служба здоров’я України (НСЗУ) уклала договір з приватними медичними закладами про безоплатну медичну допомогу для військових та ветеранів. У приватному закладі ветеран/військовий може отримати консультацію сімейного лікаря чи терапевта, лікування чи реабілітацію у стаціонарі, операцію, ментальну підтримку та інші медпослуги. У лікарні має бути договір із НСЗУ за відповідним пакетом. Наприклад, якщо пацієнту потрібна операція він має звернутися до медзакладу, що має договір із НСЗУ за пакетом “Хірургічні операції", - йдеться в повідомленні.

Усі послуги з цього пакету надаються безплатно, їх оплачує держава через Нацслужбу здоров'я, наголосили у ТЦК. Знайти лікарню, яка має договір з НСЗУ, у своїй області можна за посиланням.

Крім того, детальну інформацію можуть надати у контакт-центрі НСЗУ за телефоном 16-77, з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00 та з 9:00 ранку до 16:45 у п'ятницю.

НСЗУ, ветерани
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