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Лазуткін: Після оновлення даних військовозобов'язаний може отримати направлення на ВЛК

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Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в інтерв'ю NV.

Лазуткін наголосив, що загалом новий закон - про оновлення облікових даних. За його словами, "держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан здоров’я вони мають, яка в них військово-облікова спеціальність тощо".

"Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК", - пояснив речник Міноборони.

Він зазначив, що кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на ВЛК, але цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

Лазуткін
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