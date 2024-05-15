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Мінекономіки: Понад третину кредитів за програмою "єОселя" видали з початку цього року

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Понад третину (37%) іпотечних кредитів за державною програмою "єОселя" у грошовому вираженні видали з початку цього року, при цьому приблизно дві третини угод з початку програми у жовтні 2022 року приходиться на вторинний ринок, свідчать дані Мінекономіки, пише УНН.

"Іпотечні кредити за програмою єОселя взяли вже 10 тисяч українських родин. Загальна сума виданих банками кредитів - майже 16 мільярдів гривень. 30% взятих українцями кредитів були на купівлю житла першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується", - зазначила Свириденко.

За даними Мінекономіки, з початку року українці взяли іпотечних кредитів за програмою на понад 6 млрд грн. Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 229 кредитів на 396 млн грн, при чому найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 168 кредитів.

Скористатись державною програмою іпотеки сьогодні можуть ті, хто не має у власності житла або хоче покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка становить 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма почала свою роботу в жовтні 2022 року. Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Мінекономіки, єОселя
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