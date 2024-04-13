Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Григорий Козловский и Emily Resort сделали большой донат на ВСУ – еще 1,5 млн. грн.

138
Григорий Козловский и Emily Resort сделали большой донат на ВСУ – еще 1,5 млн. грн.
Григорий Петрович Козловский - основатель ФК "Рух", помогает ВСУ с первых дней войны

Emily Resort и львовский бизнесмен, меценат и основатель ФК «Рух» Григорий Козловский собрали 1,5 миллионов гривен для ВСУ.

Григорий Козловский и Emily Resort в апреле передали деньги на средства РЭБ против FPV-дронов и против БПЛА «Ланцет», на ремонт техники для 45 отдельной артиллерийской бригады ВСУ и на ремонт двух авто разведывательного подразделения.

«Пока наши ребята держат оборону на фронте, мы в тылу должны продолжать жить и работать. Ведь только экономика, которая работает дает возможность защищать государство нашим Героям. Так что - работаем и донатим, ради ПОБЕДЫ», - отметил меценат Григорий Козловский.

«Мы благодарим каждого, кто сейчас защищает нас от врага. Только благодаря Вам мы можем жить и работать на родной земле. И, конечно же, донатить и поддерживать ВСУ. ПОБЕДА БУДЕТ. Слава Украине! Героям Слава!», - заявили в Emily Resort.

Ранее основатель ФК «Рух» Григорий Петрович Козловский и Emily Resort перечислили 4 миллиона гривен для 45-й артиллерийской бригады.

Григорий Петрович Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014-м году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбойные молотки и прочее. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Кроме того ФК «Рух» и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3, партию беспилотников «Мара», 30 дронов DJI Mavic 3 Cine и 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов «Посейдон».

Григорий Козловский, Григорий Петрович Козловский, Hryhoriy Kozlovskyy, Hryhorii Kozlovskyi
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 13 апреля 2024
Пятница, 12 апреля 2024
Четверг, 11 апреля 2024
Среда, 10 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023