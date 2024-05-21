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Папа Римський Україні та росії: Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир

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Папа Римський Франциск на тлі війни в Україні та бойових дій між Ізраїлем і ХАМАС закликав припинити вогонь.

Понтифік зазначив, що "мир, досягнутий шляхом переговорів, завжди кращий, ніж нескінченна війна". Про це Франциск сказав в інтерв'ю телеканалу CBS News.

"Зупиніть війну. Ви повинні знайти спосіб домовитися про мир. Прагніть до миру", - сказав Папа Римський.

За словами Папи, досягнутий шляхом переговорів мир завжди кращий, ніж нескінченні війни.

Папа Франциск також розповів, що багато молиться за мир і пропонує зупинити війни.

"Будь ласка, зупиніться. Ведіть переговори", - сказав Франциск.

Папа Римський
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