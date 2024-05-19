МО США: Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 травня

Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в понеділок, 20 травня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.
"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал К. К. Браун-молодший проведуть 20 травня в Пентагоні віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України", - сказано в повідомленні.
Зазначають, що це буде вже 22 засідання в цьому форматі з моменту створення міжнародної групи у квітні 2022 року.
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