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МО США: Наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 травня

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Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться в понеділок, 20 травня, повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал К. К. Браун-молодший проведуть 20 травня в Пентагоні віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України", - сказано в повідомленні.

Зазначають, що це буде вже 22 засідання в цьому форматі з моменту створення міжнародної групи у квітні 2022 року.

Рамштайн
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