Нуланд: Україна повинна мати можливість зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині рф

Колишня заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд, кар’єра якої була пов’язана з Україною та росією, вважає, що Київ має право уражати військові цілі на російській території й Вашингтон із союзниками має в цьому допомогти.
Про це вона сказала в інтерв’ю ABC News, повідомляє "Європейська правда".
Коментуючи останні просування російських сил на півночі Харківської області, Нуланд наголосила, що Україна повинна мати можливість "зупиняти російські атаки, які здійснюються з баз усередині росії".
"Я вважаю, що якщо атаки здійснюються безпосередньо з-за кордону росії, то ці бази мають бути законними цілями, незалежно від того, звідки запускаються ракети чи звідки постачаються війська", – додала вона.
Ексзаступниця державного секретаря США вважає, що "для цього настав час" після чергової ескалації війни з боку росії, яка тепер загрожує Харкову і намагається знищити його, "навіть не розгортаючи війська на землі".
"Тому я думаю, що настав час надати українцям більшу допомогу у завданні ударів по базах усередині росії", – підкреслила Нуланд.
На її думку, це не призведе до ескалації з боку москви та "ще більшого втягнення США" у війну, тому що саме росія відповідальна за цю ескалацію, а нині "отримує пряму перевагу у цій війні від наших вагань".
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