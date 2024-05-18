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Українцям розповіли про додаток для військовозлбов’язаних "Резерв+"

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Для українських військовозобов'язаних запустили новий додаток "Резерв+". З його допомогою можна дистанційно уточнити облікові дані у територіальному центрі комплектування (ТЦК).

РБК-Україна докладно розповідає, навіщо потрібен "Резерв+" та як працює додаток.

Навіщо запустили "Резерв+"

Сьогодні набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Усі військовозобов'язані чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів повинні уточнити свої облікові дані - номер телефону, e-mail та фактичне місце проживання. Дедлайн - до 16 липня включно.

При уточненні даних направлення на військово-лікарську комісію не видаватиметься. Але може бути виписано в подальшому.

Оновити дані можна у Центрах надання адмінпослуг або ТЦК. У другому випадку, крім виписки з реєстру, проставлять відмітку про оновлення даних у військовий квиток (вклеють штрих-код).

Також з сьогоднішнього дня оновити дані можна дистанційно через електронний кабінет - "Резерв+".

Застосунок доступний для скачування з App Store та Google Play. Це зручний спосіб пройти обов'язкову процедуру та побачити, яка інформація є в реєстрі "Оберіг".

Як працює дотаток

Спочатку потрібно його завантажити. Якщо у вас смартфон на iOS, то з App Store, якщо на Android, то Google Play. Потім на екрані привітання буде запропоновано авторизуватись за допомогою BankID, підтвердити або уточнити персональні дані, а також задати пароль або налаштувати FaceID/відбиток пальця для входу в "Резерв+".

Авторизація через BankID наступних банків: "ПриватБанк", "Ощадбанк", Monobank, "Райффайзен Банк", "Укрсиббанк", ПУМБ, "Сенс-банк" та "А-Банк".

Потім послідовно з'являться екрани, на яких треба підтвердити номер телефону, адресу проживання та e-mail.

На наступному екрані можна перевірити правильність даних, після чого налаштувати вхід до застосунку.

У додаток "Резерв+" підтягнеться інформація з Реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг". Вона міститиме дату оновлення даних, ПІБ, дату народження, ІПН, а також за наявності - відомості про бронювання та відстрочку, дату проходження медкомісії та придатність/непридатність, військово-облікову спеціальність тощо.

До 18 червня 2024 року додаток працюватиме в тестовому режимі. Потім у ньому з'явиться QR-код. Зазначимо, представники ТЦК, поліції та прикордонники отримали право перевіряти військово-облікові документи. Штрих код у військовому квитку або QR-код у додатку покаже, що особа оновила свої дані.

Що з повістками та чергами до ТЦК

Додаток "Резерв+" не стане повноцінним ТЦК у смартфоні. Через нього не надсилатимуться повістки для явки до військкомату на медичну комісію. Як і раніше, повістка має вручатися особисто і під підпис.

Наприклад, після уточнення даних, якщо виникне необхідність, ТЦК зв'яжеться з військовозобов'язаним і подальша комунікація здійснюватиметься безпосередньо між ним та ТЦК. "Резерв+" лише полегшує процедуру уточнення, щоб не стояти в чергах.

"Ми вважаємо, що кількість військовозобов'язаних, які скористуються цією функцією, може досягти 70-80%, тому що це буде дуже зручно", - казала заступнця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Зазначимо, ще до набрання новим законом чинності перед українськими ТЦК вишикувалися черги. Як зазначив член комітету Ради з нацбезпеки Федір Вениславський, оновлення через "Резерв+" має знизити навантаження на центри комплектування та зменшити черги.

Чи обов'язково встановлювати "Резерв+"

Реєстрація виключно добровільна. Електронні кабінети заводяться на всіх військовозобов'язаних незалежно від того, чи планують вони ними скористатися.

Однак цілком імовірно, що з наближенням дедлайну уточнення даних черги біля військкоматів, навпаки, лише збільшаться. Оскільки загалом кожен ТЦК щодня оформлює 20 до 50 осіб.

За словами Черногоренко, команда Міноборони посилено працювала над запуском е-кабінету до 18 травня.

"Ви точно зможете оновити дані про себе онлайн і не порушите вимоги законодавства. Це має відбутися протягом 60 днів від набрання чинності змінами до закону про мобілізацію, тобто до 16 липня", - написала вона у Facebook.

Чи доступний додаток за кордоном

Згідно з новим законом про мобілізацію, українці призовного віку за кордоном теж мають уточнити дані. Інакше їм відмовлять в оформленні паспортів у консульських установах.

Зробити це можна дистанційно телефоном або електронною поштою, а тепер і через "Резерв+".

Днями Вениславський заявив, що отримати повний доступ до консульських послуг буде можна, пред'явивши QR-код. Таким чином, особа підтверджує, що виконала всі вимоги законодавства.

У роз'ясненні МЗС України йдеться про те, що електронний військово-обліковий документ можна буде сформувати з 18 червня (коли з'являться QR-коди). Для отримання консульської послуги його треба згенерувати не раніше ніж за 3 дні до звернення

Відсканувавши код зі смартфона заявника, консул зможе в режимі реального часу отримати підтвердження актуальності військово-облікових даних та права на отримання консульської послуги.

ТЦК, Резерв+, Оберіг
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