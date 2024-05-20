Безугла назвала нового керівника фронтом генерала Содоля "злочинцем"

Народний депутат України Мар'яна Безугла назвала нового керівника фронтом генерала Юрія Содоля "злочинцем", який призначає на командні посади "всіх своїх". Безугла звинуватила генералів у провалі оборони Харківщини та прориві російських окупантів на Покровськ Донецької області. Про це депутат написала на своїй Facebook-сторінці.
Безугла заявила, що повернулася з фронту та написала, що жоден генерал не був покараний ні за колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ані за нинішнього Олександра Сирського. За її словами, нічого не змінилося в армії попри намагання Сирського.
"Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту", - зазначила депутат.
Також Безугла наголосила, що Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту, а Луценко "пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний". Крім того, депутат зазначила, що "жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському", і вони "спливають" знову і знову.
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