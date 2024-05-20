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Безугла назвала нового керівника фронтом генерала Содоля "злочинцем"

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Народний депутат України Мар'яна Безугла назвала нового керівника фронтом генерала Юрія Содоля "злочинцем", який призначає на командні посади "всіх своїх". Безугла звинуватила генералів у провалі оборони Харківщини та прориві російських окупантів на Покровськ Донецької області. Про це депутат написала на своїй Facebook-сторінці.

Безугла заявила, що повернулася з фронту та написала, що жоден генерал не був покараний ні за колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, ані за нинішнього Олександра Сирського. За її словами, нічого не змінилося в армії попри намагання Сирського.

"Новий керівник фронтом генерал Содоль - злочинець. Сирський дозволив йому поставити "своїх": Галушкіна, Соколова, Луценка. Не за навиками, а за належністю до генеральскої фракції Содоля. Галушкін завалив оборону Харківщини. Добилася його заміни. Тепер тут Драпатий. Після цього Содоль намагався мене блокувати по всьому фронту", - зазначила депутат.

Також Безугла наголосила, що Соколов має кримінальне провадження по Чонгару і зараз відповідальний за ділянку фронту, а Луценко "пропустив прорив Очеретиного на Покровськ і не покараний". Крім того, депутат зазначила, що "жоден генерал не покараний ні при Залужному, ні при Сирському", і вони "спливають" знову і знову.

Безугла, Содоль
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