Мішель: Європа пильно стежить за новинами про "аварійну посадку" гелікоптера з президентом Ірану

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що європосадовці "пильно стежать" за новинами про "аварійну посадку" гелікоптера з двома топпосадовцями Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар він розмістив у своєму X (Twitter).

Мішель зазначив, що стежить за новинами довкола аварійної посадки гелікоптера, на борту якого були президент і міністр закордонних справ Ірану, доля яких поки невідома.

"Разом з країнами-членами ЄС і партнерами ми пильно стежимо за ситуацією", – написав Шарль Мішель.

Зовнішньодипломатична служба Євросоюзу поки не публікувала коментарів.