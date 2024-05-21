Українці можуть отримати повістку про виклик до ТЦК поштою

Із 18 липня повістки про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть розсилати поштою.
Про це з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 16 травня №560 повідомив "Інтерфакс-Україна".
Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.
Повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.
Резервісти і військовозобов'язані зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.
Повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення облікових даних, зокрема адреси місця проживання.
У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання, повідомляють.
Підтвердженням оповіщення при надсиланні повістки поштою є:
день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;
день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК при уточненні своїх облікових даних;
день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.