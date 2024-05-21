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Українці можуть отримати повістку про виклик до ТЦК поштою

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Із 18 липня повістки про виклик до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки почнуть розсилати поштою.

Про це з посиланням на постанову Кабінету міністрів від 16 травня №560 повідомив "Інтерфакс-Україна".

Уряд затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Повістки почнуть надсилати через 60 днів після набуття чинності закону про мобілізацію, тобто з 18 липня.

Резервісти і військовозобов'язані зобов'язані уточнити свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК за місцем свого перебування або місцезнаходження.

Повістка про виклик до ТЦК з повідомленням про вручення на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення облікових даних, зокрема адреси місця проживання.

У разі неуточнення протягом 60 днів резервістом або військовозобов'язаним своєї адреси місця проживання повістка надсилається на його адресу зареєстрованого/задекларованого місця проживання, повідомляють.

Підтвердженням оповіщення при надсиланні повістки поштою є:

день отримання такого поштового відправлення особою, що підтверджується інформацією та/або документами від поштового оператора;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати поштове відправлення або день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою місця проживання, повідомленою цією особою ТЦК при уточненні своїх облікових даних;

день проставлення відмітки про відсутність особи за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання в установленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншу адресу місця проживання.

Кабмін, повістка
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