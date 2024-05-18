В Україні не вимагається довідка про судимість для взяття особи на військовий облік

В Україні не вимагається довідка про відсутність або наявність судимості для взяття особи на військовий облік.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

«Довідка (витяг) про відсутність/наявність судимості не вимагається для взяття на військовий облік чи оновлення військово-облікових документів», - зазначили у МВС.

Окремо в установі поінформували, що через поширення неточної інформації у соцмережах сервіси Міністерства внутрішніх справ наразі перевантажені запитами від громадян, тож, відповідно, час обробки заявок збільшується.

«Просимо з розумінням поставитися до можливих затримок у видачі довідок. Вкотре наголошуємо на важливості використання інформації лише з офіційних джерел», - додали у пресслужбі.