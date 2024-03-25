Більшість американців розглядають Україну як союзника у третій світовій війні, - опитування

Більшість американців вірять у можливість третьої світової війни. Якщо вона почнеться, Україна розглядається ними як один з найімовірніших союзників, свідчить опитування YouGov.

Учасникам дослідження, яке відбулося на початку лютого, пропонували відповісти на запитання, наскільки ймовірною, на їхню думку, є нова світова війна протягом наступних п'яти-десяти років. 22% респондентів назвали таку можливість дуже ймовірною, 39% – досить ймовірною. Серед республіканців така думка поширена більше, ніж серед демократів.

Якщо нова світова війна почнеться, 77% американців вважають, що США братимуть у ній участь.

Найбільш ймовірними союзниками вони вважають Велику Британію (67%), Україну (58%), Ізраїль (58%) і Францію (57%), противниками – Росію (72%), Китай (69%), Іран (67%), Північну Корею (65%).

Учасники опитування вважають, що США та їхні союзники переможуть у війні. У випадку, якщо воювати доведеться з Росією, в такий результат вірять 53% респондентів, якщо з Китаєм – 48%, якщо з Китаєм і Росією одночасно – 45%.

6% учасників опитування сказали, що пішли б добровольцями на війну, якби почалася світова війна за участі США, ще 9% – пішли б воювати, якщо призвуть, а 13% – відмовилися б від служби взагалі. Решта вибрали інші варіанти – "не впевнений" або "не думаю, що знадоблюсь збройним силам через вік чи інвалідність".

Проте якби США опинилися під безпосередньою загрозою вторгнення, відсоток людей, які пішли б добровольцями на військову службу, був би вищий – 16%.

Опитування YouGov проводилося онлайн 1-7 лютого 2024 року серед 1000 громадян США. Можлива похибка – 4%.