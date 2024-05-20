Маркарова: Україна потребує більшої кількості зброї, яка має прибувати якнайшвидше

Україна дуже потребує якомога більшої кількості зброї, яка має прибувати якнайшвидше.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телеканалу CBS.

«Немає такого поняття, як достатньо швидко, коли ми маємо справу з таким ворогом, і ми повинні надолужити згаяне протягом тривалої паузи. Нам потрібно, щоб це було швидше», – наголосила вона.

Маркарова, зокрема, зауважила, що Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, щоб реагувати на посилення ударів по українських містах.

«Ми дуже вдячні тим, хто надає нам свої системи. Ми вдячні США за те, що вони шукають їх, дозволяють, фінансують деякі з них, але нам потрібно більше, і настав час буквально прийняти кілька сміливих рішень і надати нам більше, щоб ми могли побачити їх одразу, де вони нам потрібні», – додала посол.

За її словами, Україна наполягає на тому, щоб їй дозволили уражати цілі на території РФ зброєю американського виробництва, оскільки вона захищається, незалежно від того, завдаємо ми ударів по російських військах на нашій території чи за її межами.

«І ми намагалися це робити. Але, звичайно, є певні обмеження. Зараз я не буду публічно вдаватися в дискусії зі США або будь-якими іншими нашими партнерами. Але я просто хочу сказати, що очевидно, що Росія тут є агресором», – підсумувала Маркарова.