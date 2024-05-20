В МО пояснили, чому не працював мобільний додаток "Резерв+"

В Міноборони пояснили, чому не працював мобільний додаток "Резерв+", де чоловіки призивного віку онлайн можуть оновити облікова дані.
У роботі додатку виникли проблеми, адже одночасно послугою намагались скористатись понад 700 тисяч осіб. Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
"Багато хто скачав цей застосунок, багато хто авторизувався, оновив свої дані. Був момент, коли сервер був перевантажений. Понад 700 тисяч людей намагалися одночасно зайти. Це був незначний системний збій, але не треба забувати, що повноцінна версія цього застосунку з'явиться в середині червня", - додав він.
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