Закон підписано: В Україні зменшили мобілізаційний вік

Президент Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку з 27 до 25 років, ухвалений Верховною Радою в травні 2023 року.

Це випливає з картки законопроєкту про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, Верховна Рада України 30 травня 2023 року ухвалила в першому читанні за основу та в цілому проєкт закону про внесення змін до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (реєстр. №9281). Закон розроблено з метою зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27- до 25-річного віку.

Як зазначалося, у разі зменшення граничного призовного віку до 25 років призовні комісії матимуть достатньо часу (один-три роки) на реалізацію виконання громадянами України військового обов'язку та призову їх на строкову військову службу. Водночас перебування громадян на військовому обліку призовників до 27 років і необхідність щорічного прибуття їх до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з метою підтвердження права на відстрочку від призову, а також проходження медичних оглядів (обстежень) призводить до значних фінансово-матеріальних витрат.