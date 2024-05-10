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Експерт: Угоди щодо нерозширення НАТО на схід не було укладено

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Угоди щодо нерозширення НАТО на схід не було укладено, а були лише висловлення окремими західними політиками своїх тогочасних оцінок.

Про це у коментарі Укрінформу сказав заступник директора Інституту східноєвропейської історії Віденського університету Вольфганг Мюллер.

"У контексті об'єднання Німеччини і протягом наступних двох років окремі західні політики у різних дискусіях з російськими колегами висловлювали свою тогочасну оцінку, що розширення НАТО на схід не буде. Але жодної угоди щодо цього не було укладено", - прокоментував історик питання про те, чи є якісь історичні підтвердження заяв путіна про те, що НАТО його "кинуло та обмануло" щодо обіцянок "нерозширення" на схід.

За словами Мюллера, саме тому "всі російські президенти сприймали питання розширення НАТО на схід як двостороннє питання між країнами-кандидатами та НАТО".

"Проте навіть якщо була б угода, вона не надавала б нікому права розпочати війну", - підкреслив він.

Коментуючи опцію нейтралітету для України, як цього вимагає росія і про що говорять окремі австрійські політики, історик зазначив, що "у випадку Австрії нейтралітет став ціною за виведення радянських військ та збереження територіальної цілісності країни". А пізніше "Австрія отримала гарантії безпеки від США, хоча й розпливчасті".

"Наразі я не бачу жодних ознак того, що росія вийде з України або що інші держави нададуть надійні гарантії безпеки. Така гарантія могла б стати важливим внеском у встановлення миру", - заявив заступник директора Інституту східноєвропейської історії Віденського університету.

Відповідаючи на питання щодо прогнозів закінчення війни рф проти України, Мюллер зазначив, що "поки ще занадто рано робити конкретні прогнози".

"Але історичного досвіду відомо, що імперії не мали змогу довго утримувати владу над національними державами, всі вони в якийсь момент розпадалися", - додав австрійський історик.

НАТО, Мюллер
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