Рада Європи: Ми готові зіграти свою роль у притягненні росії до відповідальності за вторгненняв Україну

У Раді Європи заявили, що організація готова зіграти свою роль у притягненні росії до відповідальності за повномасштабне вторгненняв Україну. Зокрема, уже функіонує Реєстр збитків, що має фіксувати втрати і шкоду, завдану москвою. Про це у четвер, 16 травня, сказала генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович-Бурич, передає Кореспондент з посиланням на Укрінформ.
Вона наголосила, що створення такого реєстру є першим кроком до майбутнього механізму компенсації, в якому Рада Європи "готова зіграти свою роль".
Пейчинович-Бурич заявила, що одним з головних завдань організації є притягнення рф до відповідальності за тривалу агресивну війну та забезпечення подальшої підтримки України.
Генеральна секретарка назвала РЄ, до складу якої входять 46 країн, унікальною організацією, яка "продовжує творити добро зі зброєю в руках, з витривалістю, рішучістю і політичною волею".
"Те, що було розпочато лідерами-візіонерами в 1949 році, продовжує працювати на благо людей по всій Європі та світу в 2024 році. Права людини, демократія та верховенство права - це не фіксований пункт призначення. Але це сильне добро. Це завжди потрібно використовувати і застосовувати", - підсумувала вона.
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