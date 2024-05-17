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Бізнес назвав найбільшу перешкоду для ділової активності в Україні

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Вперше за два роки відсоток українського бізнесу, який вважає небезпеку найбільшою перешкодою для ділової активності, досяг 55%.

Про це свідчать результати щомісячного опитування підприємств, яке Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) провів у квітні 2024 року.

В опитуванні взяли участь понад 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України.

Так, згідно з опитуванням, частка підприємств, які повідомили, що працювати небезпечно, суттєво зросла, збільшившись із 46% до 55%. Це найвищий показник за весь період досліджень з травня 2022-го. Ця перешкода для ведення бізнесу стала головною у квітні для українських підприємств.

Водночас, згідно з дослідженням, зростають позитивні очікування бізнесу щодо 6-місячної перспективи: як щодо фінансово-економічної ситуації на підприємстві, так і стосовно загально-економічного середовища в країні. Оцінка ситуації за цими двома параметрами позитивна вже другий місяць поспіль.

Як зазначила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків, зважаючи на складну безпекову ситуацію, можна було б очікувати песимістичні настрої бізнесу, але насправді вийшло навпаки.

"Ми стикнулися з небувалим оптимізмом щодо бачення фінансово-економічної ситуації на підприємстві та в країні в цілому в піврічній перспективі. Невизначеність піврічної перспективи діяльності підприємств задекларували 20% опитаних компаній – і це можна вважати базовим рівнем", - розповіла вона.

За її словами, продовжується тренд щодо зміцнення визначеності стосовно подальшої роботи підприємства у довгостроковій, тобто дворічній перспективі. При цьому ускладнюється ситуація з пошуком працівників – як кваліфікованих, так і некваліфікованих. Тренд щодо зростання цих труднощів спостерігається з вересня 2023 року.

Так, частка підприємств, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників зросла з 38,9% у березні до 43 % у квітні. Аналогічний показник щодо некваліфікованої робочої сили зріс із 31,7% у березні до 36,6% у квітні.

В свою чергу експерт ІЕД Євген Ангел зауважив, що три головні перешкоди для ведення підприємницької діяльності залишилися такими ж, як минулого місяця, але у квітні "лідером" стала небезпека працювати (55% опитаних), на другому місці – зростання цін на сировину, матеріали, товари (51%), на третьому - брак робочої сили (43%).

Значення небезпеки для роботи значно зросло для великого та середнього бізнесу.

Дещо інша картина у розрізі перешкод для зростання бізнесу в контексті довгострокових тенденцій.

"Так, серед перешкод для зростання виробництва у квітні 2024 року найчастіше називали війну та несприятливу безпекову ситуацію. Наступними йшли, відповідно, низький попит, несприятлива політична ситуація та брак кваліфікованих працівників", - розповів експерт.

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів

опитування, дослідження
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