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російські громадяни зареєстрували на тимчасово окупованих територіях України близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно.

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російські громадяни зареєстрували на тимчасово окупованих територіях України близько 500 компаній, через які вивозять українське зерно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання «Важные истории».

За його даними, з лютого 2022 року на тимчасово окупованих територіях України було зареєстровано 892 сільськогосподарські компанії. Більше половини з них відкрили підприємці з російських регіонів, підрахувало видання. Серед них журналісти знайшли як мінімум одну, що належить 43-річному ельбеку заїєву з Чечні. Його брат алі заїєв входить до числа силовиків, близьких до голови Чечні рамзана кадирова.

На знайденому журналістами фото, алі заїєв стоїть поряд із двома братами із родини делімханових. Їхнього родича, депутата держдуми адама делімханова, в рф називають «правою рукою кадирова». На ще одному знімку заїєв, одягнений у військову форму, разом з іншими силовиками стоїть поряд із самим кадировим.

Компанію «Агро 24» ельбек заїєв зареєстрував у лютому 2024 року. Вона знаходиться в селищі Асканія-Нова Херсонської області. Як випливає з документів, компанія займається вирощуванням зернових культур, оптовою торгівлею зерном та іншими видами сільськогосподарської діяльності. З'ясувати, скільки заїєв заробив на продажу зерна з окупованих територій, наразі складно, бо компанія ще не публікувала фінансову звітність, а розрахунки найчастіше проводяться готівкою.

зерно
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