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ЄК виділяє понад 1 мільйон євро на підтримку оборонних науково-дослідних проектів

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Єврокомісія оголосила результати конкурсів на 2023 рік в рамках Європейського оборонного фонду (EDF) на суму понад 1 мільйон євро фінансування ЄС для підтримки 54 видатних спільних європейських оборонних науково-дослідних проектів.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Єврокомісії.

"Відібрані проєкти підтримуватимуть технологічну досконалість у широкому спектрі оборонних можливостей у критично важливих сферах, включаючи кіберзахист, наземні, повітряні і морські бойові дії, захист космічних об'єктів або хімічний, біологічний, радіологічний і ядерний захист", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці проєкти внесуть свій внесок у пріоритети можливостей ЄС.

Проєкти MARTE і FMBTech, наприклад, об'єднають понад 70 промислових гравців і дослідницьких організацій для роботи над дизайном і системами платформи основного бойового танка, який буде використовуватися по всій Європі.Фінансування буде спрямоване також на проєкти, які сприятимуть стратегічним повітряним перевезенням великогабаритних вантажів, що є ключовою можливістю для швидкої підтримки місій по всьому світу.

У Єврокомісії зазначили, що конкурси продемонстрували "сильний і постійно зростаючий інтерес оборонної промисловості і дослідницьких організацій ЄС, незалежно від розміру і географічного розташування, до транскордонного співробітництва і спільного внеску в розвиток стратегічних можливостей ЄС".

EDF
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