Харченко: Дефіцит потужності електроенергії зберігатиметься навіть, якщо енергетики полагодять частину розбитих енергоблоків

Щонайменше наступні два роки Україні доведеться жити з дефіцитом електроенергії. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми.
Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.
Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.
"Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків", - додав Харченко.
Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко 16 травня заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023