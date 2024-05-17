Харченко: Дефіцит потужності електроенергії зберігатиметься навіть, якщо енергетики полагодять частину розбитих енергоблоків

Щонайменше наступні два роки Україні доведеться жити з дефіцитом електроенергії. І це буде просто нормальним станом для української енергосистеми.

Про це повідомив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу.

Він зазначив, що зараз високовольтні мережі передачі електроенергії перебувають у значно кращому стані, ніж електростанції. Тому довготермінових загроз від мереж значно менше, ніж від виробництва електрики.

"Дефіцит потужності зберігатиметься навіть у тому випадку, якщо енергетики полагодять частину розбитих російськими атаками енергоблоків", - додав Харченко.

Нагадаємо, радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко 16 травня заявив, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.