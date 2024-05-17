Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

МО Британії: Розробляємо нову зброю, яка може знищувати кілька дронів одночасно

112

Велика Британія розробляє для своєї армії нову зброю, що використовує радіохвилі з метою виведення з ладу ворожої електроніки та знищення кількох дронів одночасно.

Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.

Система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі. Вона здатна вражати цілі на відстані до одного кілометра, а її подальші розробки спрямовані на збільшення дальності дії.

Система випромінює радіохвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів ворожої техніки, внаслідок чого вона зупиняється на своєму шляху або падає з неба.

"За ціною лише 10 пенсів за постріл промінь системи є значною економічно більш ефективною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони ракетного базування, здатною миттєво знищувати небезпечні рої безпілотників", - зазначається в повідомленні відомства.

Високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина, що дає можливість захищати критично важливі об'єкти й бази, додає британське міноборони.

Британія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 мая 2024
Четверг, 16 мая 2024
Среда, 15 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023