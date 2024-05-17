МО Британії: Розробляємо нову зброю, яка може знищувати кілька дронів одночасно

Велика Британія розробляє для своєї армії нову зброю, що використовує радіохвилі з метою виведення з ладу ворожої електроніки та знищення кількох дронів одночасно.
Про це повідомляє міністерство оборони Сполученого Королівства.
Система може виявляти, відстежувати та протидіяти цілій низці загроз на суші, в повітрі й на морі. Вона здатна вражати цілі на відстані до одного кілометра, а її подальші розробки спрямовані на збільшення дальності дії.
Система випромінює радіохвилі для виведення з ладу або пошкодження критично важливих електронних компонентів ворожої техніки, внаслідок чого вона зупиняється на своєму шляху або падає з неба.
"За ціною лише 10 пенсів за постріл промінь системи є значною економічно більш ефективною альтернативою традиційним системам протиповітряної оборони ракетного базування, здатною миттєво знищувати небезпечні рої безпілотників", - зазначається в повідомленні відомства.
Високий рівень автоматизації також означає, що системою може керувати одна людина, що дає можливість захищати критично важливі об'єкти й бази, додає британське міноборони.
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