МВФ розпочне роботу щодо перегляду фінансування України за кілька тижнів

Місія МВФ розпочне роботу щодо четвертого перегляду Програми розширеного фінансування для України за кілька тижнів, що дасть змогу, в разі позитивних результатів, виділити наступний транш.

Про це повідомила в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак.

"Щодо наступного перегляду програми EFF ми очікуємо, що місія почне працювати ближчими тижнями", - зазначила представниця Фонду.

За її словами, місія під час перегляду вивчить повний спектр розвитку економічної ситуації в Україні за останній період та підготує оновлену макроекономічну основу, в тому числі, оновлений аналіз щодо стійкості державного боргу.

Вона також зауважила, що результати перегляду місія може представити Виконавчій раді МВФ до кінця червня. Після цього прийматиметься рішення щодо можливості виділення наступного траншу для України.