Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

Більшість жителів росії підтримують війну з Україною, - опитування
RSS

Більшість жителів росії підтримують війну з Україною, - опитування

129

Абсолютна більшість жителів росії підтримують війну з Україною. Вони схвалили б рішення володимира путіна припинити її за умови, що захоплені території не повернуть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Левада-Центру".

З вересня 2023 року рівень підтримки війни проти України коливається довкола 75%, у квітні її схвалюють три чверті.

Після нетривалого зниження наприкінці минулого - на початку нинішнього року почала відновлюватися частка жителів росії, які виступають за мирні переговори – зараз таких близько половини (51%). Частка тих, хто вважає, що треба продовжувати військові дії, за той же період мінялася мало, сьогодні таких 39%.

У рамках квітневого опитування було повторено експеримент, проведений півроку тому. За допомогою генератора випадкових чисел респонденти були поділені на дві рівні групи, кожній з яких ставилося питання в одному з двох формулювань.

Експеримент показав, що більшість опитаних (71%) підтримали б рішення путіна, якби "цього тижня" він вирішив припинити війну з Україною (у жовтні 2023 - 70%). Однак, якби путін вирішив припинити війну за умови повернення захоплених територій, то в цьому випадку його рішення підтримали б 30% жителів росії (у жовтні 2023 року - 34%).

Опитування "Левада-центру" проведено 18 до 24 квітня 2024 року серед 1603 осіб. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з ймовірністю 0,95) вбирається у 3,4%.

опитування, війна
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 17 мая 2024
Четверг, 16 мая 2024
Среда, 15 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023