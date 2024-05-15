Українським переселенцям нагадали як оформити субсидію на комунальні послуги

Переселенці в Україні можуть оформити субсидію на житлово-комунальні послуги. Для цього потрібно мати певний набір документів.

Як отримати субсидію та яка сума допомоги для ВПО - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Внутрішньо переміщені особи, які не зареєстровані (приписані), але фактично проживають у будинку чи квартирі, можуть отримати субсидію на комунальні послуги.

Зазначається, що для цього не потрібно мати договір про оренду. Достатньо лише підтвердити своє проживання довідкою ВПО.

Які документи потрібні для отримання субсидії:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про членів родини, які проживають у будинку;

паспорт та ідентифікаційний код;

копія довідки про статус внутрішньо переміщеної особи.

Увага! Заяву про призначення субсидії, а також декларацію про доходи та витрати потрібно подавати у встановленій формі.

Оформити субсидію можна особисто. Переселенцям потрібно звернутися до центру надання адміністративних послуг, органів Пенсійного фонду, а також до органів місцевого самоврядування.

Також можна подати заяву на отримання субсидії онлайн через:

портал "Дія";

портал електронних послуг Пенсійного фонду України;

мобільний додаток Пенсійного фонду України.

Як пояснюють в уряді, розмір субсидію для переселенців залежить від вартості житлово-комунальних послуг та від рівня доходів родини.

Варто додати, що допомога на проживання для ВПО не враховується як дохід для призначення субсидії.

Міністерство соцполітики розробило нещодавно новий інструмент підтримки переселенців. Йдеться про субсидію на оренду житла. Таку допомогу планують реалізувати в рамках експериментального проєкту протягом двох років.

Субсидія на оренду житла буде враховувати різницю у вартості житла, адже у різних регіонах та містах ця сума відрізняється. Також розмір субсидії залежить від доходів родини та можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати виплати від держави. Їх призначають для людей, які не можуть повернутися до своїх домівок через бойові дії чи окупацію.