У ISW розповіли, як Україна зможе скоротити чисельність обстрілів ворожою авіацією

Українські війська можуть скоротити чисельність обстрілів Харкова ворожою авіацією.
Для цього їм потрібен дозвіл партнерів на використання західних систем ППО у повітряному просторі росії. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики підтвердили, що останніми тижнями російські літаки дедалі частіше атакують Харків та його околиці за допомогою планерних бомб та різних ракетних ударів, щоб послабити українську оборону та змусити жителів покинути місто.
В ISW зазначили, що росія використовує свій повітряний простір як джерело нанесення ударів по Харківській області, оскільки країни Заходу забороняють бити своїми системами ППО по цілях у межах держави-агресора.
"Достатнє покриття системами протиповітряної оборони в районі Харкова, дозволило б ЗСУ стримувати дії російської авіації. Однак це можливо лише за умови, що західні партнери дозволять Україні використовувати системи перехоплення ворожих літаків у повітряному просторі Росії", - йдеться у повідомленні.
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