Сосюра і Хвильовий на широкому екрані: у Києві презентували фільм “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Перший ігровий фільм про “розстріляне відродження” дістається широкого українського глядача через майже три роки після світової прем’єри

У Національному центрі “Український дім” у Києві презентували художній фільм “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”, який виходить у широкий прокат в Україні 9 травня. Презентація картини відбулась у середу, 8 травня, та включала преспоказ, пресконференцію за участі творчої групи у пресцентрі Українського кризового медіа-центру, а також – урочисту програму та закритий допрем’єрний показ.

Як повідомили організатори, фільм розповідає “драматичну історію українських письменників доби “розстріляного відродження”, яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо системи”. На екрані вперше ожили образи Миколи Хвильового, Павла Тичини, Володимира Сосюри, Михайла Семенка та інших українських літераторів 1920 – 1930-х років. Усіх їх комуністичний режим намагався зламати: когось фізично, когось морально. Паралельно з трагедією митців розгортається трагедія цілої нації – Голодомор-геноцид.

Співавторка сценарію фільму, українська письменниця Любов Якимчук висловила впевненість, що прем’єра відбувається “неймовірно вчасно”, адже українці зараз по-новому осмислюють культурну спадщину початку минулого століття.

“Зараз вірші поетів 20-30-х років стають частиною не просто культури, а вже й попкультури. З’явилася пісня “Барабан” Пивоварова на вірш ҐеоШкурупія, Клавдія Петрівна взяла свій псевдонім за ім’ям героїні твору Миколи Хвильового. Раніше ми могли про таке тільки мріяти, але зараз це частина нашого життя. Українська публіка засвоює літературу 20-30-х років на всіх рівнях. Тож я певна, що наша стрічка буде сприйнята українцями неймовірно добре. Та вона залишить у всіх дуже світлий посмак, у чомусь навіть переможний”, – зазначила Любов Якимчук.

Любов Якимчук, співавторка сценарію художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” (по центру)

Світова прем’єра української стрічки відбулась ще у 2021 році на Варшавському кінофестивалі. А ось вихід на широкі екрани в Україні відклала повномасштабна війна. Загалом робота над картиною зайняла 10 років, а завершити її вдалося лише завдяки партнерській допомозі приватного бізнесу.

“Ми маємо надію, що ця робота матиме успіх. Насамперед, вона повинна дати як нашому молодшому, так і більш зрілому поколінню поштовх до вивчення того часу”, – наголосила Яна Іванілова – віцепрезидентка Міжнародного благодійного фонду “Солідарність”, який співфінансував виробництво картини.

Яна Іванілова,віцепрезидентка Міжнародного благодійного фонду “Солідарність”

Серед учасників заходу були і режисер фільму Тарас Томенко, сценаристка Любов Якимчук, оператор-постановник Михайло Любарський, актори В’ячеслав Довженко, Дмитро Олійник, Марина Кошкіна, Євген Ламах, Юлія Чепурко, Геннадій Попенко, музичний гурт “NAZVA”, який подарував глядачам виступ. Гостям презентації також запропонували долучитися до збору книжок для благодійних фондів “Книга на фронт” і “Хочу читати”, пожертвувавши фоліантом будь-якого українського автора.

Тарас Томенко, режисер фільму із представниками Родини Петровських, меценатів фільму - Александрою та Анжелікою (крайні праворуч)

В’ячеслав Довженко, актор, виконавець ролі Миколи Хвильового

Соня Кошкіна, головна редакторка видання Лівий берег

Музичний гурт “NAZVA”

Геннадій Попенко, виконавець ролі Михайля Семенка

Довідково: Фільм “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” знятий компанією FRESH PRODUCTION GROUP за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду “Солідарність”. Кінотеатральний дистриб'ютор фільму – компанія B&H.

Сценаристи – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник – Михайло Любарський, художник-постановник – ШевкетСейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк. У головних ролях – В’ячеслав Довженко, Дмитро Олійник, Марина Кошкіна, Андрій Ісаєнко, Ніна Набока.

В Україні стрічку вперше показали 17 червня 2022 року у Чернівцях у межах кінофестивалю “Миколайчук OPEN”. Картина отримала нагороду BestFeatureFilm (Найкращий ігровий фільм) на KošiceInternationalFilmFestival у Словаччині у 2022 році, а також – нагороду у номінації “Найкращий художній фільм” на кінофестивалі I WillTell у Флориді (США). 24 лютого 2023-го відбувся спеціальний показ фільму у Сеймі Литви з нагоди роковин від початку повномасштабного російського вторгнення.