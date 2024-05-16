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У Британії вважають, що рф готує проти Заходу застосування “фізичних атак”

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У Центрі урядового зв’язку у Великій Британії (GCHQ) вважають, що москва готує проти Заходу застосування “фізичних атак”.

За їхніми даними, ця інформація є цілком актуальною після спільної заяви американської та британської розвідок про подвійну загрозу, що виходить з рф і Китаю.

Про це повідомила директорка GCHQ Енн Кіст-Батлер під час зустрічі з експертами з кібербезпеки в Бірмінгемі.

«Наш Центр вважає, що москва прагне піти далі, ніж просто атаки у кіберпросторі. Ми стурбовані зростаючими зв’язками між російськими спецслужбами та проксі-групами для проведення кібератак, а також підозрами у фізичному спостереженні та диверсійних операціях», – пояснила вона.

GCHQ
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