Президент Чехії: Надія на повернення Україною окупованих територій "в осяжному майбутньому" є наївною

Надія на повернення Україною окупованих територій "в осяжному майбутньому" є наївною. росія не збирається просто так віддавати ці території, тому слід розглянути "мирну угоду".

Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю SkyNews, пише Ceske noviny.

За його словами, на війну в Україні потрібно "дивитися реалістично".

"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", - сказав Павел.

Пізніше у Twitter, Павел додав, що давно закликає підтримувати Україну відповідно до міжнародного права. Він наголосив на необхідності збільшення поставок боєприпасів і військової техніки до України через чеську ініціативу.

Чеський президент наголосив, що росія здатна негайно зупинити війну, однак їй це не цікаво. Адже окупанти сподіваються досягти своїх цілей – взяти під контроль Україну, усунути демократично обраний уряд і демілітаризувати суверенну країну.

"Тому для нас така важлива підтримка України. Проте військова підтримка України не виключає пошуку рішення для припинення конфлікту. Навпаки, це має відбуватися одночасно. Водночас будь-яка мирна домовленість обов'язково передбачає згоду України та врахуванням її основних інтересів", - додав Павел.