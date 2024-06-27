Президент Чехії відповів на звинувачення щодо завищеної ціни на снаряди для України

Президент Чехії Петр Павел відповів на звинувачення окремих опозиційних політиків про те, що снаряди для України у рамках "чеської" ініціативи буцімто закуповуються непрозоро та за завищеною ціною.

Як повідомляє IDNES, пише "Європейська правда", про це Павел сказав в інтерв’ю виданню Denik.

Критика про "непрозорість" закупівель боєприпасів для України, яка генерує "немислимі прибутки зброярам", лунала від політиків популістської партії ANO експрем’єра Андрея Бабіша.

Петр Павел зазначив, що будь-які військові поставки в принципі не можуть бути цілковито прозорими.

"Це завжди про чутливу інформацію, їх везуть у зону бойових дій, і росія зі зрозумілих причин дуже цікавиться цією інформацією… Так, більшість інформації під грифом. Проте прем’єр, міністри та очільники парламентських комітетів мають доступ до неї", – сказав президент Чехії.

"Я не бачу тут нічого, що виходить за рамки нормальної практики. Так, є і певна маржа, але так буває завжди. І вона – у прийнятних межах", – додав він.