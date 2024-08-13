Мінфін: Державний та гарантований державою борг України за місяць виріс на 52,71 млрд грн

Державний та гарантований державою борг України на початок липня сягнув близько 6,17 трлн грн або 152,2 млрд дол., зрісши за місяць у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд грн (0,86%), а у доларовому - на 1,16 млрд дол. (0,77%). Водночас з початку року борг став дешевшим на понад 10%.
Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані Мінфіну.
"Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або 152,2 млрд дол.", - повідомили у Мінфіні.
Як вказано, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4456,4 млрд грн (72,3% загальної суми державного та гарантованого державою боргу), або 109,9 млрд дол.; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1711,6 млрд грн (27,7%) або 42,2 млрд дол.
Протягом червня 2024 року, за даними Мінфіну, сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 52,71 млрд грн і в доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг збільшився на 1,16 млрд дол.
У цілому протягом 2-го кварталу 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на 1,1 млрд дол. в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Водночас, за даними Мінфіну, державний та гарантований державою борг України з початку 2024 року став дешевшим на понад 10%.
"З початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% – з 6,24 до 5,6 відсотка", - вказали у Мінфіні.
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