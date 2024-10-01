Це працює лише так і це безальтернативно: Адвокат прокоментував проблеми, які постають при проходженні ВЛК

Питання: «що не так з роботою військово-лікарських комісій?» вже має ознаки певної тенденції за своєю періодичністю. Це й не дивно, адже саме ВЛК визначає придатність/непридатність до війська мобілізованих та військових, зокрема тих, хто отримав травми, контузії, поранення.

Які проблеми постають перед військовослужбовцями при проходженні ВЛК, до яких наслідків може призвести на полі бою лікарська недбалість та ігнорування хвороб та, як можна оскаржити висновок ВЛК, розповів в ефірі «Апостроф ТБ» адвокат з військових справ, керівник напряму військового права адвокатського об'єднання Актум Артем Бондар.

Правник зауважив, що військові мають обов’язково проходити ВЛК: раз на 12 місяців, у разі вчинення кримінального проступку або злочину, після перенесення тяжких хвороб, хірургічного втручання, інфекційних захворювань тощо, а також після поранення, контузії, каліцтва чи травми, у залежності від ступеню його тяжкості.

«Планове проходження ВЛК регламентоване правилами проходження військової служби: статутами ЗСУ, різними нормативно-правовими актами тощо. Для проходження ВЛК військовий має отримати відповідне направлення і саме на цьому етапі виникають проблеми. На жаль практика нашого об’єднання, а у нас справ по ВЛК чи не понад 5 тисяч за останні три роки війни, свідчить, що ці вимоги щодо медогляду не виконуються. І це прямо впливає не тільки на якість виконання військовослужбовцем бойових завдань, а й загалом на його життя. Зловживання і з боку командування військової частини, які не надають необхідні направлення на ВЛК військовим і з боку лікарів медкомісій щодо необ'єктивності висновків - велика проблема», - зауважує адвокат.

Щодо питання яким має бути алгоритм дій військовослужбовця у разі не направлення його на ВЛК, адвокат наголосив, що в армії все починається і закінчується рапортом.

«Кожне прохання в армії починається зі слова – рапорт. Якщо розглядати сам процес направлення військового на ВЛК, то за наказом військовий подає відповідний рапорт на командира, а той має направити його на ВЛК. Рапорт має бути обов’язково зареєстрований. Можна відправити через «Армія+» у електронному вигляді. Якщо реакції на рапорт немає – подавати скаргу до вищого командування. Якщо це не спрацювало – суд. Так, звичайно, це довгий процес, але це працює лише так. І це безальтернативно», - наголошує Артем Бондар.

Також за словами адвоката ще однією поширеною проблемою є невідповідність висновку ВЛК військовослужбовця після поранення через несвоєчасне або взагалі не надання довідки про обставини поранення. У таких випадках провина щодо недостовірності наданих документів лягає не тільки на відповідальних осіб в/ч, але й на самого військового, якій має проконтролювати, а у разі необхідності – витребувати довідку про обставини поранення, зокрема у ситуаціях коли поранення пов’язане не з проходженням служби, а безпосередньо з захистом Батьківщини.

«Коли військовий має тяжке поранення, але у зв’язку з некомпетентністю командування ніхто не контролює відповідність меддовідки про обставини поранення, яка є вкрай важливою. За її відсутності ВЛК у висновку зазначить, що поранення пов’язане з проходженням військової служби, а не з захистом Батьківщини на полі бою, а це, у подальшому, впливатиме на щомісячне грошове забезпечення та на розмір виплати одноразової грошової допомоги. У військового є 30 днів на оскарження рішення ВЛК з моменту вручення такого рішення», - зазначає правник.