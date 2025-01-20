The Economist: Через атаки хуситів на комерційні судна збитки світової економіки склали 200 мільярдів доларів

У 2024 році через атаки єменських хуситів на комерційні судна в Червоному морі збитки світової економіки склали приблизно 200 мільярдів доларів США.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Economist.

Зазначається, що торік єменські хусити атакували майже 200 суден, пошкодивши понад 40 з них, і ці атаки продовжилися в 2025 році.

Завдяки іранській зброї та російській розвідці єменські повстанці частково контролюють вхід до Баб-ель-Мандебської протоки, що у гирлі Червоного моря, і, таким чином, Суецький канал, через який зазвичай проходить 12% світової торгівлі.

Обсяги перевезення вантажів у протоці впали на дві третини і витрати світової економіки склали приблизно 200 мільярдів доларів США у 2024 році.

Протягом 2024 року хусити змусили судна прямувати маршрутом навколо Африки. Таким чином подорожі з Азії до Європи продовжилися на 6 000 км або на 10-14 днів.

Зазначається, що через довші транзитні рейси на вищих швидкостях судна витрачають більше палива, додаючи $1 мільйон витрат на подорож.

Але це досі дешевше, ніж використовувати Червоне море, де ціни на страхування зросли в 20 разів.

Ціна доправлення контейнера з Шанхая (Китай) до Роттердама (Нідерланди) досягла піка торік в липні в 8 200 доларів США, що в п’ять разів більше середнього показника у 2023 році.

Враховуючи глобальні обсяги контейнерних перевезень, хусити своїми атаками збільшили на витрати на доставку на щонайменше 175 мільярдів доларів США за десять місяців до жовтня 2024 року.

Група експертів повідомила Раді Безпеки ООН у листопаді, що кілька судноплавних агентств співпрацюють з компанією, пов’язаною з високопоставленим лідером хуситів, щоб купити собі «безпечний проїзд».

Експерти ООН підрахували, що за це хусити отримують 180 мільйонів доларів на місяць або 2,1 мільярда доларів США на рік.