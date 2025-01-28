Мінфін: За 2024 рік державний борг України значно збільшився

Державний і гарантований державою борг становив 6,98 трлн грн, у валютному еквіваленті – $166,1 млрд станом на 31 грудня 2024 року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів.

За 2024 рік державний борг збільшився: у гривні на 26,5% (+1,46 трлн грн), у валютному еквіваленті на 14,3% ($20,7 млрд).

За підсумками минулого року співвідношення держборгу до ВВП склало 90,4% (проти 84,4% у 2023 році, 77,7% у 2022 та 49% у 2021 році), що нижче за прогноз МВФ – 92,2%.

"Як і у 2022-2023 роках левова частка (близько 7/8) зростання всього державного боргу у 2024 році обумовлювалася збільшенням зовнішньої заборгованості. Інші (1/8) – коштом ОВДП", – прокоментував дані голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, найбільший чистий вплив на зростання заборгованості у 2024 році зробило отримання пільгових кредитів від ЄС у межах Ukraine Facility на суму $11,1 млрд, групи Світового банку – $8,9 млрд, МВФ – $2,4 млрд, уряду Канади – $1,4 млрд.

Витрати на обслуговування державного боргу у 2024 році склали 8,8% видатків загального фонду державного бюджету (проти 8,2% у 2023 році, 6,5% у 2022 році та 12,4% у 2021 році).

"Боргове навантаження як для повномасштабної війни залишається помірним, і відповідає параметрам, визначеним програмою МВФ EFF", – резюмував Гетманцев.