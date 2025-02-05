Гетманцев: У програмі «Національний кешбек» фіксуємо зменшення середньої виплати на одного учасника

У програмі «Національний кешбек» фіксують зменшення середньої виплати грошей на одного учасника, а також темпи приєднання до неї виробників.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
За його словами, ймовірно, виплати поки що будуть на рівні 100 гривен за місяць.
«Скоріш за все, «потенціал зростання» поступово вичерпується (якщо ще не вичерпався), і далі загальні щомісячні суми крутитимуться біля нині досягнутих позначок, а виплати на одну людину – на рівні 100 гривень», – написав він.
За словами Гетманцева, січневе зниження обсягу накопичених коштів у рамках держпрограми відбулося у зв'язку з уповільненням темпів купівлі товарів, адже у грудні українці купували їжу та подарунки на свята, а січень був звичайним робочим місяцем.
Він додав, що про середній розмір виплати одному учаснику програми вже два місяці не згадується, проте динаміку можна простежити.
«У листопаді 2024 року, поділивши 232 млн грн перерахованих у вигляді кешбеку коштів на 2 млн отримувачів, маємо середню виплату 116 грн. У грудні 2024 року 436 млн грн потрібно вже ділити на 4,5 млн учасників програми, а у січні 2025 року - 414 млн грн на більше ніж 5 мільйонів», – навів дані нардеп.
Гетманцев додав, що у середині листопада-2024 у програмі брали участь 1586 виробників (324 тис. товарів), а на початок лютого-2025 у рамках програми налічується понад 1700 виробників (365 тис. товарів).
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