Президент Чехії: Ініціатива щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру буде продовжена

Ініціатива Чехії щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру доставила 1,6 мільйона снарядів і буде продовжена, - заявив президент Чехії Петр Павел.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Павел сказав, що фінансування забезпечено для поставок до квітня, а ініціатива триватиме і після цього.

"Ми забезпечили від наших союзників достатні ресурси, щоб задовольнити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я домовився з союзниками про надання додаткових ресурсів", - сказав Павел на прес-конференції, яку чеське телебачення транслювало в прямому ефірі.