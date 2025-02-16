Президент Чехії: Ініціатива щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру буде продовжена

Ініціатива Чехії щодо постачання Україні боєприпасів великого калібру доставила 1,6 мільйона снарядів і буде продовжена, - заявив президент Чехії Петр Павел.
У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Павел сказав, що фінансування забезпечено для поставок до квітня, а ініціатива триватиме і після цього.
"Ми забезпечили від наших союзників достатні ресурси, щоб задовольнити потреби України до квітня цього року, а також тут, на конференції, я домовився з союзниками про надання додаткових ресурсів", - сказав Павел на прес-конференції, яку чеське телебачення транслювало в прямому ефірі.
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