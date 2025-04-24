МВФ: Держборг України цього року зросте до 110% від ВВП

Загальний державний борг України цього року зросте до 110% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни. Про це йдеться в доповіді "Фінансовий монітор" Міжнародного валютного фонду.
Загальний держборг України у 2021 році, до повномасштабного вторгнення РФ, становив 48,9% національного ВВП. У 2022 році цей показник зріс до 77,7%.
За даними МВФ, зростання держборгу України тривало і в наступні два роки: у 2023-му він становив 82,3% до ВВП, у 2024-му – 89,8%.
Після зростання до 110% у 2025-му, як прогнозує МВФ, держборг України наступного року знизиться до 108,5% щодо ВВП і далі поступово зменшуватиметься.
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