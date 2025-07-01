Президент Чехії закликає Трампа послити економічний тиск на росію

Під час закритої вечері на саміті у Гаазі, коли президент США вказав на свій попередній успіх з Китаєм, європейські союзники нагадали Трампу про важливість перевірки ефективного методу у відносинах з рф.
Передає УНН із посиланням на Еuractiv.
Минулого тижня, на спеціальній вечері після саміту у Гаазі, представники НАТО навели приклад президенту США, що може бути важливим у наступних етапах відносин Сполучені Штати-російська федерація.
Коли Трамп під час вечері вказав на свій попередній успіх з Китаєм, стверджуючи, що високі тарифи змусили Пекін змінити свою позицію, резидент Чехії Петр Павел використав цей аргумент.
Він запропонував очільнику Білого дома наступне:
"Бачите, це саме той рішучий підхід, який нам зараз потрібен щодо росії. Якщо Китай відчує це протягом місяця, то росія зі своєю економікою може відчути це протягом тижня чи двох", - заявив Павел.
"Але, не з метою спричинити економічний крах росії", - пояснив Павел.
"Щоб у рф зрозуміли, що альтернативи переговорам просто немає".
Поки що він залишається стриманим, пояснює реакцію Трампа президент Чехії.
Але на думку Петера Павела, Трамп усвідомлює, що цей запропонований інструмент "дуже ефективний".
Трамп також запитав, чому Європа не може масово збільшити витрати на оборону.
"Він був здивований, чому Європа не може інвестувати 5% ВВП в оборону вже наступного року. Але союзники були єдині у своїй відповіді, пояснивши йому, що європейська промисловість навіть не здатна виробляти таку кількість військових матеріалів", - додав Павел.
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